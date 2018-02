Dringende herstellingswerken wegdek Kuurne Brug 21 februari 2018

Vandaag, op 22 februari, worden tussen 7 en 18 uur dringende herstellingswerken uitgevoerd op de Kuurnebrug, de brug tussen de Vlasstraat Harelbeke en de Harelbekestraat Kuurne. Daardoor zal de doortocht richting Kuurne via de Kuurne Brug niet mogelijk zijn.





De aannemer voorziet in een omleiding via de N43 - R8. (JME)