Drie nieuwe namen voor N-VA 30 januari 2018

N-VA Kuurne stelt drie namen voor de verkiezingen voor. Hun plaatsen zijn nog niet bekend. Het gaat om Inge Huyghe (43), al 9 jaar een actief ouderraadlid van de vrije basisschool St-Michiel. Ze zet zich ook al jarenlang in voor de Kuurnse turnkring, eerst als penningmeester, daarna als voorzitter. Carla Meyhui, echtgenote van oud-Koning Ezel Benedikt Devos en thuisverpleegster is de tweede naam. Carl Van den Hoeven, Kuurns ondernemer en binnenhuisdecorateur is de derde nieuwe naam die wordt prijsgegeven. (JME)