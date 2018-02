Drie gewonden na kettingbotsing op A19 20 februari 2018

Op de A19 in Menen richting Kortrijk zijn iets over zes uur gisterochtend bij een kettingbotsing met zeven voertuigen drie automobilisten gewond geraakt.





De auto van H.S. (40) uit Kuurne ging aan het slippen en knalde achteraan op een vrachtwagen van afvalverwerkingsbedrijf Garwig uit Houthulst. De andere voertuigen knalden op het tollende voertuig of werden geraakt door rondvliegende brokstukken. Drie voertuigen van H.S. uit Kuurne, B.K. (46) uit Langemark-Poelkapelle en P.P. (59) uit Ieper raakten erg zwaar beschadigd. Zij werden ook alle drie lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht. De Jaguar van H.S. was het zwaarst toegetakeld. Tijdens zijn slippartij raakte de veertiger wellicht ook de aarden middenberm. Ook de aangereden, lege aanhangwagen van Garwig liep zware schade op. De lege container op de aanhangwagen kwam door de klap scheef te staan. De snelweg lag door de verschillende botsingen bezaaid met brokstukken. Een deel van de oprit in Menen was versperd en ook de linkerrijstrook van de snelweg bleef dicht. Het verkeer kon deels op de rechterrijstrook, deels op de pechstrook passeren. Het zorgde voor een file tot in Zonnebeke en een wachttijd van een uur. Rond halfnegen was de rijweg opnieuw vrij. Mogelijk lag een gladde plek door de nachtvorst aan de oorzaak van de slippartij. De politie vroeg na het ongeval aan de strooidiensten om eens langs te rijden. (LSI)