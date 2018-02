Drempels in de Boomgaardstraat 22 februari 2018

Er worden drie verkeersdrempels aangelegd in de Boomgaardstraat, één ter hoogte van de Groenstraat, één ter hoogte van de Vrije Kleuterschool en één ter hoogte van de Gemeenschapsschool De Boomgaard. "We doen dit om automobilisten te dwingen de zone 30 te respecteren", zegt schepen Francis Watteeuw (sp.a). De werken worden uitgevoerd in juli, tijdens de schoolvakantie dus. (JME)