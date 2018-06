Dove vrouw riskeert vijf maanden cel voor stalking dove ex 28 juni 2018

Een dove vrouw verscheen gisteren voor de correctionele rechtbank omdat ze sinds halfweg vorig jaar het niet kan laten haar dove ex-vriend lastig te vallen.





"Gisteren belde ze nog zeven keer op één dag aan", aldus het slachtoffer, die zich door een doventolk liet bijstaan.





"Het lijkt wel of ze niet wil geloven dat de relatie voorbij is. Nochtans negeer ik al haar berichten, laat ik haar nooit meer binnen, zijn er talloze politietussenkomsten en zijn de aangetekende brieven overduidelijk."





Het openbaar ministerie vorderde een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden en een voorwaardelijke boete voor Claudine D. Tegelijk besefte de openbare aanklager dat die straf niet veel zal uithalen zonder verplichting voor de vrouw om zich psychisch te laten begeleiden. "Ze is verstandelijk beperkt en begrijpt het niet", verdedigde haar advocaat haar.





Zelf zakte D. niet naar de rechtbank af. (LSI)