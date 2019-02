Doet Kuurnenaar mee aan De Mol? Mysterieuze affiches doen vermoeden van wel Joyce Mesdag

13 februari 2019

Zou het kunnen dat er iemand uit Kuurne deelneemt aan het volgende seizoen van De Mol? Een affiche langs de Brugsesteenweg in Kuurne doet het alvast vermoeden. ‘Hugo weet niets’ staat erop, in de herkenbare ‘huisstijl’ van De Mol. Het volgende seizoen speelt zich af in Vietnam, zo lieten de programmamakers al weten. We volgen het zeker op! Het zou alvast niet meer de allereerste kandidaat zijn uit Kuurne die deelneemt aan De Mol. Corry Deltour uit Kuurne deed destijds in 2003 mee aan het populaire tv-programma. Verder hadden we uit onze regio ook al Hanne Vanhaesebrouck uit Heule, die in 2016 meedeed aan het programma, en Lloyd Vermeulen uit Avelgem die het programma vorig jaar zelfs won.