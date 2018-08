Dochter volgt gouden bruiloft ouders via Skype 20 augustus 2018

Bij de gemeente Kuurne blijken ze mee met de nieuwe technologie. Gisteren werden Eric Callens en Rosa De Rycke in het gemeentehuis van Kuurne ontvangen voor vijftig mooie huwelijksjaren. Dochter Tiny, die in Duitsland woont en werkt, moest de plechtigheid missen... of toch niet.





Dankzij Koning Ezel Olivier Wambacq kon Tiny het gouden jubileum van haar ouders vanuit Duitsland volgen via Skype, een programma waarmee je over het internet kan telefoneren en videogesprekken kan voeren. Het gaat om een primeur voor Kuurne. (XCR)