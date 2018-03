DNA doet dader das om na mislukte carjacking op galerijhouder 20 maart 2018

02u37 0 Kuurne Anderhalf jaar nadat kunstgalerijhouder Jos Depypere (69) uit Kuurne aan zijn woning is overvallen, is één van de vermoedelijke daders geïdentificeerd. Bloedspatten op het hemd en DNA-onderzoek zorgden voor een doorbraak.

Op 23 oktober 2016 arriveerde Jos Depypere aan 't Kruiske in Kuurne met zijn echtgenote aan zijn woning.





Het koppel stapte uit en ging naar binnen. "Kort nadien kwam ik opnieuw naar buiten omdat ik nog enkele schilderijen moest overladen", vertelt Jos. "Plots werd ik door enkele mannen langs achter aangevallen. Iemand beveelde me in het Frans om mijn sleutels af te staan. Ik liet me niet doen en kon de aanvaller een elleboogstoot verkopen. Er volgde een schermutseling maar uiteindelijk sloeg de dader met een kompaan te voet op de vlucht. Het was hen duidelijk om mijn Audi Q5 te doen. Gelukkig kon ik de carjacking verijdelen. Ik deed er wel een stevige schrik op en houdt er een pijnlijke nek aan over."





Bloedspatten

Door de gewelddadige carjackingspoging kwamen er bloedspatten van de dader op de kraag van het hemd van Jos Depypere terecht. Op basis van DNA-onderzoek kwamen speurders bij Hazim N. (41) uit Schaarbeek terecht, een man met een gevuld strafregister.





Hij stond gisteren voor de rechter terecht, riskeert twee jaar cel maar kwam niet opdagen voor zijn proces.





Knap politiewerk

"De daders vluchtten met een kap over het hoofd weg", weet Jos nog. "Omdat ik hun gezichten niet heb gezien, had ik er echt niet meer op gerekend dat de daders ooit nog gevonden zouden worden. Dat één van hen toch is geïdentificeerd, is knap politiewerk."





Op 16 april doet de rechter een uitspraak over de straf van de verdachte en de schadevergoeding waar Jos recht op heeft.





(LSI)