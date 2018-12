Diploma’s voor deelnemers techniekacademie Joyce Mesdag

05 december 2018

17u28 0

De 32 kinderen die de afgelopen maanden hebben deelgenomen aan de Kuurnse Techniekacademie hebben woensdagnamiddag 5 december hun diploma in ontvangst genomen in Hoeve Vande Walle. De Techniekacademie Kuurne is een initiatief dat kinderen van 10 tot 12 jaar onderdompelt in de wereld van techniek en technologie. De kinderen die in Kuurne deelnamen aan de techniekacademie brachten enkele uitdagingen tot een goed einde. Zo maakten ze een voederhuisje, een mysterybox en een nachtklokje. De Techniekacademie is een samenwerking tussen de gemeente en Hogeschool VIVES, met de steun van tal van lokale bedrijfspartners en de provincie West-Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen.

Meer info vindt u op www.techniekacademie-kuurne.be.