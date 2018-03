Denise Creupelant overleden 29 maart 2018

Denise Creupelant, de mama van tv-kok Piet Huysentruyt, is eergisteren overleden. Ze zou in oktober 80 jaar worden.





Denise stichtte een halve eeuw geleden, met haar man Walter, linnenbedrijf Huysentruyt Textiles in Kuurne. "Denise was een echte ondernemersvrouw", zegt Bert Demeulemeester, een kennis van Denise. "Een vrouw van de wereld. Hoewel ze heel trots op Kuurne, richtte ze haar blik véél ruimer. Mede daardoor werd het bedrijf succesvol. Het bedrijf draaide al goed vóór Piet bekend raakte." Na het overlijden van haar man, zette Denise de zaak voort met dochter Jo. Denise was gekend in Kuurne, niet alleen omwille van het succes van haar bedrijf. "Ze was geëngageerd", zegt burgemeester Francis Benoit. "Zo heeft ze eens wafels gebakken - een van haar specialiteiten - voor het Sociaal Huis, en gaf ze workshops voor verenigingen. Ze was een goedlachse figuur, haar deur stond voor iedereen open."





Het overlijden kwam voor velen als een verrassing, ook al was geweten dat ze tegen kanker vocht. Denise laat drie kinderen na, Lieven, Jo en Piet, 6 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. De uitvaartplechtigheid vindt plaats komende zaterdag om 10.30 uur in de Sint-Katharinakerk in Kuurne. (JME)