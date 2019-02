De Mens op verjaardagsfeest buurthuis ‘t Senter Joyce Mesdag

12 februari 2019

19u45 0

Buurthuis ’t Senter bestaat 10 jaar en dat wordt zaterdag 16 februari gevierd. Om 20 uur komt Beaufor optreden, een groep waar Sentenaar Thomas Tack deel van uitmaakt. Zij brengen ‘poppy nummers voor een variërend publiek’. Daarna volgt een optreden van de Mens, de groep rond Frank Van Der Linden. “We zijn bijzonder blij en trots dat we een groep als De Mens konden strikken voor onze viering van 10 jaar buurthuis”, zegt Paul Loosveld van ’t Senter. “De Mens bestaat al meer dan 20 jaar en de band brengt een mix van stevige rocknummers en prachtige ballades.” Kaarten zijn nog steeds te koop in Gasentje of via http://www.sente.be/