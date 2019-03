Clubkas opgedoekte Agerato geschonken aan Ubuntu Joyce Mesdag

12 maart 2019

16u21 0

De leden van Vlaggengroep Agerato, dat eind vorig jaar na 15 jaar werd opgedoekt, hebben hun clubkas geschonken aan Ubuntu, een organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking. Ze konden een cheque van 4815 euro schenken. “De opbrengst gaan we investeren in de nieuwe woonruimte boven de Regenboog, meer bepaald in een keukenblok en meubilair, zodat onze mensen met een beperking op een comfortabele, aangepaste manier kunnen wonen”, zegt Anthony Dewaele van Ubuntu.