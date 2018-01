CD&V heeft lijst af 30 januari 2018

CD&V Kuurne heeft een volledige lijst klaar voor de verkiezingen. "Zo vroeg waren we nog nooit klaar met ons 'huiswerk'", zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). Bij de kandidaten vinden we 10 nieuwkomers: R&D-medewerker Christophe Deleu, verpleegkundige Shirley Nuytten, Chiroleider en kinderverzorger Sil Vandenbogaerde, de 18-jarige KSA-leidster Paulien Breemeersch, CM-consulente Carine Debrouwere, gepensioneerde bankmedewerker Jean-Paul Algoet, Chiroleider en student TEW Willem Vanwynsberghe, gepensioneerde Rita Vanhecke, tuinarchitecte/kunstenares Julie Debleeckere en lerares Stefanie Bouckaert. Schepen Jan Deprez, Corry Deltour, schepen Ann Messelier, raadslid Johan Schietgat, schepen Chris Delneste, raadslid Hilde Vanhauwaert, Eveline Van Haverbeke, raadslid Bert Deroo, Geert Blomme, Kaat Debruyne, Robbe Bleuzé, Marc Plets en burgemeester Francis Benoit doen minstens voor een tweede keer mee aan de verkiezingen. De plaatsen van de 23 kandidaten worden later gecommuniceerd. (JME)