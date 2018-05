Carwash vervangt Sterrenstoet 25 mei 2018

KSA Leiezonen Kuurne organiseert komende zondag 27 mei van 9 uur tot 17 uur de 'KSA Karwash' op de parking Vlaskouter. De opbrengst gaat naar het goede doel Mediclowns, die zieke kinderen opmonteren. Wie zijn auto wil laten wassen, betaalt 6 euro, voor een fiets betaal je 3 euro. De carwash-actie vervangt de jaarlijkse traditionele Sterrenstoet. De leden van de KSA trokken daarbij 4 dagen lang met twee praalwagens door de Kuurnse straten om geld op te halen. Aan die jarenlange traditie komt nu een einde. "Onze Sterrenstoet kwam traditioneel net na de Warmste Week', legt Robbe Bleuzé uit. "We haalden daardoor elk jaar minder centen op, omdat het voor de mensen aanvoelde alsof ze voor de 'zoveelste keer' geld moesten bovenhalen. De Sterrenstoet verplaatsen naar de Warmste Week zelf was geen optie, omwille van examens en dergelijke. Daarom zijn we nu met een nieuw initiatief op de proppen gekomen." (JME)