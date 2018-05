Caroline start met 't Borduurhuis 05 mei 2018

02u30 0 Kuurne Caroline Deleu (32) heeft in Kuurne 't Borduurhuis geopend. Je kan er terecht voor textiel, accessoires en geschenkjes waar je een tekst of logo kan op laten drukken of borduren.

"Zo kan je een logo of naam laten zetten op handdoeken en washandjes, koffertjes, knuffels, rugzakken, kussens, dekentjes, slabbetjes en badcapes. Ideale geschenkideetjes dus."





Hobby

Caroline is mama van 4 kindjes, en de voorbije jaren bleef ze thuis om voor de kinderen te zorgen. "Nu ze wat ouder zijn, vond ik het opnieuw tijd voor een professionele uitdaging", vertelt ze. "10 jaar geleden ben ik als hobby gestart met bedrukken en borduren. Ik kreeg meer en meer opdrachten, en ik deed het echt graag. Ik had op een bepaald moment onze leefruimte beneden volledig ingepalmd als atelier, zodat we onze leefhoek naar boven moesten verhuizen. Het leek wel een goed moment om het groter aan te pakken." In het pand in het centrum waar vroeger schoenmaker John zijn stek had, vond Caroline een ideale locatie om 't Borduurhuis uit te bouwen. Meer info vind je op https://www.borduurhuiskuurne.be. (JME)