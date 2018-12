Carl Vereecke neemt zitje in gemeenteraad niet op Joyce Mesdag

Carl Vereecke (Nieuw Kuurne/Open Vld) neemt zijn zitje in de gemeenteraad niet op. Hij maakt plaats voor zijn zus, Isabelle Vereecke (broers en zussen kunnen niet samen in de gemeenteraad zetelen, nvdr.). Vereecke was burgemeester van Kuurne van 2001 tot en met 2012, toen huidig burgemeester Francis Benoit (CD&V) een anticoalitie vormde met sp.a-Groen en N-VA tegen Vereecke. Vereecke had nog gehoopt de volgende legislatuur opnieuw in het bestuur te raken, maar door het sterke resultaat van CD&V en het feit dat de huidige meerderheidspartijen beslisten samen verder te gaan, zou het voor Vereecke terug 6 jaar op de oppositiebanken worden. Hij kiest nu om opnieuw voluit voor zijn job in de advocatuur te gaan. Vereecke was de voorbije legislatuur ook gedeputeerde bij de provincie, maar omdat hij geen verkiesbare plaats kreeg, ging hij voluit voor Kuurne bij de voorbije verkiezingen. Vereecke behaalde 1160 voorkeurstemmen, het tweede beste resultaat na Francis Benoit, die er 2513 behaalde.