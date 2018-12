Burgemeester trekt naar ambtsgenoot in Frankrijk in zoektocht naar vermiste inwoner in Corsica



Lieven Samyn

10 december 2018

19u05

Bron: eigen info 0 Kuurne In een poging om ook politiek Frankrijk wakker te schudden en te overtuigen om in Corsica een zoektocht te starten naar de vermiste Kevin Vanneste (30) uit Kuurne, trekt Kuurns burgemeester Francis Benoit dinsdag naar het Noord-Franse Marcq-en-Baroeul. Samen met de lokale burgemeester Bernard Gerard wil hij op een persconferentie ook in Frankrijk aandacht en inspanningen vragen om de vermiste dertiger te zoeken.

Kevin Vanneste vertrok op 14 september naar Corsica om er de GR20 te ontdekken, één van Europa’s zwaarste wandelpaden van zo’n 170 kilometer lang op ruw terrein met steile rotsachtige paden. Twee dagen later verdween hij van de radar. Ondanks inspanningen van de Belgische politie, parket, de Cel Vermiste Personen en autoriteiten botst men in Frankrijk op een muur. Men redeneert er – helemaal anders dan in België - dat iemand het recht heeft te verdwijnen, tot grote frustratie en onbegrip in ons land. Ondertussen startte Kuurns burgemeester Francis Benoit met de moeder van de vermiste Kevin een crowdfunding in de hoop zo’n 7.000 euro op te halen, zodat met een eigen team in Corsica kan gezocht worden.

Noodkreet

Benoit probeert zijn gewicht als burgemeester nu ook in de schaal te gooien om de problematiek van vermisten in het buitenland – in de eerste instantie in Frankrijk - op de politieke agenda te krijgen. Hij vond in bevriend burgemeester Bernard Gerard van Marcq-en-Baroeul een partij om in Frankrijk druk te zetten. “Een noodkreet aan de Franse overheid om te zoeken”, aldus Benoit. Burgemeester Bernard Gerard was tot 2017 ook Frans parlementair. “Er zijn drie redenen waarom ik me ook als burgemeester engageer”, klinkt het. “Uit solidariteit met Kuurne, empathie met de familie van de vermiste en omwille van de vraag onmiddellijk een onderzoek en zoekacties te starten aan de Franse autoriteiten.”

Crowdfunding

Francis Benoit schreef eerder ook al een brief naar Frans president Macron met de vraag prioriteit te maken van de zoekactie. Zonder resultaat. Wie zijn steentje wil bijdragen aan de crowdfunding voor de zoektocht naar Kevin, kan storten op rekeningnummer BE 87 973 357 586 894 van de vzw SOS Dhunche 2015 met vermelding ‘Zoek Kevin’.