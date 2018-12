Burgemeester rekent op Franse partnergemeente in zoektocht naar vermiste Kevin Lieven Samyn

11 december 2018

11u32

Bron: eigen info 0 Kuurne In een poging om ook politiek Frankrijk wakker te schudden en te overtuigen om in Corsica een zoektocht te starten naar de vermiste Kevin Vanneste (30) uit Kuurne, trok Kuurns burgemeester Francis Benoit dinsdag naar het stadhuis van het Noord-Franse Marcq-en-Baroeul. Samen met de lokale burgemeester Bernard Gerard vroeg hij op een persconferentie ook in Frankrijk aandacht en inspanningen om de vermiste dertiger te zoeken.

Kevin Vanneste vertrok op 14 september naar Corsica voor een trektocht. Twee dagen later verdween hij van de radar. Ondanks inspanningen van de Belgische politie, parket, Cel Vermiste Personen en autoriteiten botst men in Frankrijk op een muur met de vraag om de man te zoeken. Er is ondertussen al een crowfundingsactie gestart om de kosten voor een eigen zoekactie in Corsica te dragen. Benoit schreef eerder ook al een brief naar Frans president Macron met de vraag prioriteit te maken van de zoekactie. Zonder resultaat.

Kuurne heeft sinds een tiental jaar een bevriende stedenband met Marcq-en-Baroeul en precies daarom schakelde Benoit ook de lokale burgemeester in om druk te zetten op de Franse autoriteiten. “Bevriende gemeenten ben je in goede én kwade tijden”, vindt Bernard Gerard. “Het is de plicht van Frankrijk om te zoeken. Er zijn voldoende verontrustende elementen om de verdwijning van Kevin als onrustwekkend te beschouwen. Hij is al bijna drie maanden weg! Het is onbegrijpelijk dat de procureur van Ajaccio zijn verdwijning als niet onrustwekkend heeft bestempeld waardoor er ook niet actief naar hem gezocht wordt. Ik hoop daar nog iets aan te kunnen veranderen.” Gerard kondigde alvast aan een brief te schrijven naar de Franse minister van binnenlandse zaken met de vraag de verdwijning als onrustwekkend te beschouwen en de nodige onderzoeken en zoekacties te doen. Via zijn politiek netwerk in Frankrijk zal hij de vraag ook in het Franse parlement proberen te krijgen. Gerard zal ook contact opnemen met de procureur van Rijsel en de préfect van Nord-Pas de Calais. “Als de situatie niet gedeblokkeerd raakt, moeten we misschien een advocaat inschakelen om juridisch advies in te winnen over de stappen die nog kunnen gezet worden”, aldus nog Gerard.

Uit een eerste onderzoek is gebleken dat Kevin Vanneste op 14 september nog contact had met een priester in Bastia en in contact kwam met de politie omdat hij op restaurant een rekening van zo’n 20 euro niet kon betalen. Bizar, maar niemand die de juiste toedracht van dat voorval kan inschatten. De Franse politie merkte toen op dat hij niet in goede toestand verkeerde maar na betaling van de restaurantrekening ondernam men geen verdere stappen om Kevin eventueel verder te helpen of te vragen naar zijn situatie.

De opgestarte crowdfunding bracht tot nu toe al zo’n 2.000 euro op. In Rudy Devos (58) uit Desselgem (Waregem) vond burgemeester Benoit een competente en bereidwillige partner om eventueel met een team zelf in Corsica een zoektocht te starten. Hij trok in 2012 zelf naar Nepal toen zijn stiefdochter Debbie (23) er als rugzaktoeriste verdween. Het meisje kon er vermoord teruggevonden worden. “Maar we hopen er nog altijd op dat die zoektocht niet nodig zal zijn omdat Frankrijk haar verantwoordelijkheid neemt”, aldus Benoit.

Wie zijn steentje wil bijdragen in de zoektocht naar Kevin, kan storten op rekeningnummer BE 87 973 357 586 894 van de vzw SOS Dhunche 2015 met vermelding ‘Zoek Kevin’.