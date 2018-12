Burgemeester organiseert ‘Stoelendans for Life’ Joyce Mesdag

13 december 2018

Op zondag 23 december organiseert Kuurns burgemeester Francis Benoit samen met Ann-Sophie Lebon van de dienst Communicatie, en Jonathan Breughe en Evi Duyvejonck van de dienst Vrije Tijd een Belgische recordpoging ‘stoelendans’, in het kader van Music for Life. “Het huidige record staat op 555 deelnemers, dat moet Kuurne beter kunnen”, zegt Benoit. “Vorig jaar brachten we voor onze recordpoging ‘grootste selfie’ 1002 deelnemers op de been. Het record hebben we er niet mee gebroken, maar het was een leuk evenement waarop Kuurnenaars elkaar ontmoetten. Dit jaar hopen we er minstens een even leuk evenement van te maken. Als we evenveel deelnemers hebben als vorig jaar is het Belgisch record alvast wél binnen.” Er worden 1000 stoelen voorzien op het Marktplein, om 11 uur. Benoit zal plaatjes draaien, en elke ronde worden enkele tientallen stoelen weggenomen, tot uiteindelijk één winnaar overblijft. “We gaan een kleine bijdrage van 1 of 2 euro vragen aan de deelnemers, de opbrengst gaat naar De Branding, de Kuurnse organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking.’