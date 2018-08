Burgemeester neemt minivoetbalcompetitie over 01 september 2018

Burgemeester Francis Benoit neemt samen met een aantal vrienden die hij kent van minivoetbalclub De Paniekzaaiers het bestuur over van de populaire minivoetbalcompetitie in Kuurne. Het oude bestuur houdt het voor bekeken, en daardoor zag het er even naar uit dat de 28 minivoetbalploegen hun favoriete hobby niet meer zouden kunnen beoefenen. "Omdat we dat niet wilden laten gebeuren, nemen we nu zelf de organisatie van de minivoetbalcompetitie over", zegt burgemeester Benoit. "De Paniekzaaiers, waar ik vroeger zelf nog bij gevoetbald heb, maken al 23 jaar deel uit van deze competitie. We weten dus heel goed hoe belangrijk het is voor alle ploegen dat de competitie verdergezet zou kunnen worden." (JME)