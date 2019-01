Burgemeester dreigt Facebookgroep ‘ge zijt van Kuurne oje’ stil te leggen na zelfmoord en pesterijen: “Stop met elkaar op te hitsen” Peter Lanssens

07 januari 2019

07u14 11 Kuurne Burgemeester Francis Benoit (CD&V) is de scheldpartijen op de Facebookgroep ‘Ge zijt van Kuurne oje’ beu. De zelfmoord van een inwoner als gevolg van enkele kwetsende opmerkingen was voor hem de druppel . “Het moet stoppen”, postte Benoit. Enkele beledigingen op de pagina werden offline gehaald. Beheerder Jan Dufour zette een stap terug.

Een Facebookpagina met als doel om inwoners dichter bijeen te brengen, zorgt in Kuurne net voor onmin. Wie reacties post op ‘Ge zijt van Kuurne oje’, krijgt al te vaak een weinig diplomatische repliek, zoals ‘Eet een beetje minder, dikke koe’, of ‘Leer eerst schrijven, randdebiel’. Pijnlijk detail: deze laatste sneer was gericht aan een lid met een beperking. De gesloten Facebookgroep ‘Ge zijt van Kuurne oje’ telt ruim 5.400 leden, een aanzienlijk deel van het inwonersaantal van Kuurne ( 13.241). Iemand publiekelijk vernederen was nooit eerder zo makkelijk.

Burgemeester Francis Benoit is het beu en postte een vlammend bericht op de pagina. Hij plant ook maatregelen. “Als het schelden niet ophoudt, zet ik er de IT-cel van de politiezone Vlas op, om te onderzoeken of we de pagina kunnen laten blokkeren. Anderhalf jaar geleden pleegde iemand in onze gemeente zelfmoord. Die persoon - ik noem geen naam omwille van de privacy - had problemen en ging mede onderuit door de maatschappelijke druk die via deze groep uitgeoefend werd. Sindsdien loopt het verder uit de hand. Tijdens de eindejaarsperiode escaleerde een discussie tussen liefhebbers van vuurwerk en dierenvrienden. Iemand maakte een filmpje waarin er vuurwerk in een tuin werd afgeschoten, met als boodschap voor een buurtbewoner: ‘Hier, voor uw hond, zodat hij nog wat meer kan trillen’. Onaanvaardbaar. Stop met elkaar op te hitsen. Kuurne is écht geen verzuurde gemeente waar enkel ruziemakers wonen. We hebben een hechte en warme gemeenschap, met inwoners die fier zijn op Kuurne. We laten dat niet kapotmaken door onruststokers in die Facebookgroep. De groep moet nu naar de essentie terugkeren. Want zo’n initiatief kan ook nuttig zijn. Ik denk aan oproepen wanneer een huisdier vermist is, weetjes en zoekertjes en mooie foto’s uit het verleden.”

Trollen

Niet alleen de Kuurnse Facebookpagina kampt met het probleem. In Sint-Niklaas werd er in december klacht ingediend tegen ‘Ge zi Sinnekloas agge...’ (besloten groep met 13.691 leden). In Herenthout is uit ‘Ge za van Huirtuit’ de aparte groep ‘Ge za van Huirtuit als ge zaagt over’ ontstaan. In Peer werd ‘Je bent van Peer want...’ omgedoopt tot ‘Je klaagt over Peer want...’ Dat goedbedoelde initiatieven op internet geplaagd worden door online pestgedrag verrast Rob Heyman (onderzoeker sociale media aan de VUB) niet echt. “Er is om te beginnen een grote afstand tussen zij die het kwaad doen en de slachtoffers, dus gaan mensen ‘trollen’. Dat is gebruik maken van negatieve emoties om toch nog interactie te krijgen. De boel bruuskeren werkt nu eenmaal beter om toch nog reactie los te weken. Er zitten veel mensen online die zich gewoon vervelen en het fijn vinden om voor zo’n negatieve dynamiek te zorgen. Die ‘Je bent’-Facebookgroepen zijn vaak heel losse gemeenschappen. Leden hebben eigenlijk maar één ding gemeen: een vage link met een gemeente. Als de moderator z’n werk niet doet, is dit het gevolg.”

Nieuwe beheerder

De oproep van burgemeester Benoit is in Kuurne niet in dovemansoren gevallen. Alle kwetsende commentaren zijn ondertussen verwijderd. Beheerder Jan Dufour heeft op eigen vraag een stapje teruggezet. “Het moet er inderdaad positiever aan toe gaan in de groep, de burgemeester heeft zeker gelijk”, reageert Dufour. “Het kan niet dat mensen elkaar uitschelden. Ik heb alleen geen tijd genoeg meer om het allemaal netjes op te volgen, de groep is te groot geworden”, aldus Jan Dufour. Nieuwe beheerder is nu Aaron Nuyttens. De meeste reacties steunen de burgemeester.