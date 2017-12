Brouwerij De Meester heeft nieuwe brouwinstallatie 02u41 0 Foto Henk Deleu Dirk De Meester en zijn vrouw Ann Verfaillie in de brouwerij. Kuurne Brouwerij De Meester in Harelbeke heeft sinds deze week een nieuwe, grotere brouwinstallatie.

Dankzij die installatie zal brouwer Dirk De Meester uit Kuurne binnen enkele maanden tot 10.000 liter per maand kunnen brouwen. Dirk begon 3 jaar geleden met bier brouwen, in zijn garage thuis. Intussen heeft hij 11 verschillende biertjes, onder meer 't Meesterke, het Kuurnaarke, 't Dul Meesterke, de Meester Dubbel, de Meester Trippel en de Meester Quadruppel. De brouwinstallatie waarmee hij 500 liter kan produceren, blijkt alweer te klein geworden.





"Ik heb er nu één gekocht waarmee ik 1.200 liter in één keer kan brouwen", legt Dirk uit. "Het voorbije jaar was echt heel vervelend, omdat ik klanten telkens moest teleurstellen. Deze investering was een zware, maar noodzakelijk als we verder willen groeien. Met de nieuwe brouwinstallatie kan ik niet alleen méér brouwen, er gaan ook minder grondstoffen verloren bij het brouwproces. Vanaf 1 januari werk ik ook fulltime voor de brouwerij, ik heb mijn vaste job opgegeven. Een mens kan dat een tijdje, 7 dagen op 7 werken, maar dat was niet meer vol te houden. Vanaf volgende week maak ik dus van mijn passie mijn fulltime beroep."





Dirks echtgenote Ann Verfaillie, die naaiwinkel Modan heeft in de Sint-Michielsweg in Kuurne, helpt ook in de brouwerij. "Zij staat voornamelijk in de zaak bij onze brouwerij, in de Steenbrugstraat, waar je onze bieren kan proeven en iets kleins kan eten." (JME)