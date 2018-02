Bromfietsster gewond na botsing 27 februari 2018

In het centrum van Kuurne is gisterenmiddag iets over 13 uur bromfietsster Terry Lenez uit Kuurne gewond geraakt. De vrouw was op de terugweg van haar werk en volgde de Kerkstraat richting haar woning in de Koning Boudewijnstraat. Op dat ogenblik stak een Waregemse automobiliste met haar terreinwagen van energieleverancier Elexys uit Kuurne vanuit de Bavikhoofsestraat de weg over om in de tegenovergestelde richting de Kerkstraat te volgen. Ze merkte hierbij de bromfietsster met haar tweewieler Peugeot niet op. Het kwam tot een aanrijding waarbij Terry Lenez ten val kwam en naar het ziekenhuis overgebracht moest worden. Het bleef bij lichte verwondingen. Tijdens de vaststellingen van de politie bleef de Kerkstraat ter hoogte van het Total-tankstation even afgesloten voor het verkeer. (LSI)