Brandje aan houten wand in pas geopend restaurant langs jaagpad VHS

21 december 2018

De brandweer rukte vrijdagvoormiddag iets over tienen uit naar het restaurant Gust’Eaux, aan de Leieboorden in Kuurne. Daar was brand ontstaan aan een houten wand. “Maar we konden het vuur zelf blussen”, zegt zaakvoerder Stijn Maes (37). In de zaak waren enkele mensen aanwezig en die reageerden alert. “We hoefden niet meer te blussen”, klinkt het bij de brandweer. “Om zeker te zijn dat er niks meer smeulde en bijgevolg ook om een heropflakkering te vermijden, sneden we de isolatie weg achter de houten muur waar het brandje zich situeerde. We hebben met een grote ventilator de zaak ook weer rookvrij gemaakt.” Stijn Maes is blij dat de schade zo beperkt is. “We kunnen zelfs zonder problemen onmiddellijk weer klanten verwelkomen”, zegt hij. Gust’eaux is nog maar open van begin juni maar het publiek lijkt inmiddels al de weg te hebben gevonden naar het stemmige restaurant met zomerbar. Stijn Maes opende de zaak om mensen te laten kennismaken met de houtskoolovens die hij beroepshalve verkoopt. In Gust’eaux worden alle gerechten in die ovens klaargemaakt.