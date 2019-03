Boomgaardstraat wordt zone 30 Joyce Mesdag

15 maart 2019



De Boomgaardstraat wordt zone 30. De komende weken wordt de nodige signalisatie er aangebracht, en vanaf dan is de nieuwe snelheidsbeperking van kracht. “Er waren al een aantal stukken waar er een snelheidsbeperking van 30 km uur van toepassing was”, zegt schepen van Mobiliteit Francis Watteeuw (sp.a). “Maar de situatie is er verwarrend, doordat je er eerst 50 mag, dan weer 30, dan weer 50, enz. Dat je dan weer wel 50 mag rijden bij de Vrijetijdsdienst en bij de bibliotheek is niet echt logisch. Daarom hebben we besloten om de hele straat meteen zone 30 te maken.” De diensten zijn op dit moment ook bezig om alle straten in kaart te brengen, om andere dergelijke onlogische situaties uit de wereld te helpen. “Die oefening zal eind dit jaar afgerond worden.” Je kan sinds deze maand ook niet meer vanuit de Brugsesteenweg in de Elfde-julilaan inrijden. Die beslissing werd genomen omdat te veel automobilisten de weg als sluipweg gebruiken naar de Boomgaardstraat als de lichten even verderop op rood staan.