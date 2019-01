Bokskampioene wordt rechterhand burgemeester Redactie

09 januari 2019

Bokskampioene Oshin Derieuw (31), die sinds vorig jaar in Kuurne woont, wordt vanaf 4 februari kabinetsmedewerker bij Kuurns burgemeester Francis Benoit. Dat kondigde de burgemeester zelf aan op zijn Facebookpagina. “Met haar administratief - commercieel talent en verfrissende kijk op beleid ben ik als burgemeester blij dat ze ons Kuurns team versterkt”, weet hij. “Haar bijnaam is Oshin, la machine. Doorzettingsvermogen genoeg dus.” Oshin, die zichzelf wereldkampioene mag noemen, ziet het volledig zitten. “Fier en trots dat ik aan de slag kan bij stad Kuurne als de rechterhand van onze geliefde burgemeester, een nieuwe uitdaging die ik met beide handen grijp. Passie van in mijn sport doorzetten op mijn job, daar gaat het om.”