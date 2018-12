Bokskampioene Oshin Derieuw trouwt met triatlete Charlotte Joyce Mesdag

14 december 2018

Wereldkampioen superlichtgewichten bij de World Boxing Federation Oshin Derieuw (31) is vandaag gehuwd met Charlotte Deldaele (25), vice Belgisch kampioen Olympisch triatlon. In augustus had het koppel al een ceremonie met vrienden en familie in de bad- en vissersplaats Ericeira aan de westkust van Portugal. Nu hebben ze hun huwelijk ook voor de wet laten voltrekken in het gemeentehuis van Kuurne.