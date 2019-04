Boekhouder betaalt het gelag: ex-bedrijfsleider vrijgesproken voor vervalsen van jaarrekeningen VHS

11 april 2019

11u29 0 Kuurne Dany D., een voormalig ondernemer van 68 uit Kuurne, treft geen schuld bij het vervalsen van zijn jaarrekeningen. Dat oordeelt de rechter in Kortrijk. De man is vrijgesproken. Boekhouder Patrick S. (68), met wie hij destijds samenwerkte, is wél veroordeeld. Hij kreeg drie maanden met uitstel en een effectieve boete van 2.000 euro.

Pierre L., een ondernemer uit Moen die in 2011 het bedrijf Albo Alu uit Kuurne overnam, moest kort nadien al vaststellen dat hij een kat in een zak had gekocht. Volgens zijn advocaat was het bedrijf met 1,025 miljoen euro overgewaardeerd. De jaarrekeningen waren vervalst waardoor Albo Alu voor een veel hoger bedrag kon worden verkocht. Het gerecht keek daarvoor niet alleen in de richting van ex-zaakvoerder Dany D. maar ook naar diens boekhouder, Patrick S. uit Kuurne. Volgens zijn advocaat treft Dany D. geen schuld. Mijn cliënt nam het bedrijf in 1982 eerder onverwacht over van zijn vader. Omdat hij geen kaas had gegeten van boekhouden, zocht hij iemand die daar wel in thuis was. De hiaten in de boekhouding zijn niet de verantwoordelijkheid van mijn cliënt.” De rechter oordeelde dat Dany D. inderdaad geen schuld treft en sprak hem vrij. Boekhouder Patrick S. werd wel gestraft.