BMW X4 op oprit uitgebrand 10 november 2018

Op de oprit van een woning langs de Bavikhoofsestraat is donderdagavond even voor middernacht een SUV BMW X4 uitgebrand. Het voertuig stond op de oprit van E Body geparkeerd toen onder de motorkap vuur ontstond. De brand woedde aanvankelijk zo hevig dat zelfs een rolluik van de villa vlakbij smolt en volledig vernield werd. De brandweer had het vuur na aankomst snel onder controle. De bewoners kwamen met de schrik vrij. Wellicht zorgde een technisch defect voor een kortsluiting.





(LSI)