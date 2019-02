Bloemenhuis La Belle Fleur viert 10e verjaardag Joyce Mesdag

01 februari 2019

Bloemenhuis La belle Fleur in Kuurne viert dit weekend haar 10e verjaardag. Zaakvoerster Fanny Bruneel opende de zaak in het huis van haar grootmoeder in de Guido Gezellestraat, in 2008. Je kan er terecht voor bloemen, geschenken, zoetigheid en ontbijtmanden. “Sinds een aantal jaren ben ik ook begonnen met ballondecoratie, en ik heb al een aantal leuke projecten mogen doen in Ring Shopping, K in Kortrijk, Expo Kortrijk,… De kans is groot dat mensen onze balonnen al eens ergens zijn tegengekomen, dus.” Dit weekend is iedereen extra welkom in de winkel voor een hapje en een drankje. “Wie een ontbijtmand bestelt voor deze maand, krijgt een gratis boeket bij bestelling”, zegt Fanny.