Bewoner blust zelf badkamerbrand 08 februari 2018

Marc Vanden Haute (74) uit de Kortrijksestraat in Kuurne heeft gisterenmorgen eigenhandig een vrij felle brand geblust in de badkamer van zijn woning. In de ruimte was even voordien een elektrisch vuurtje aangezet. Dat stond te dicht bij een rekje in plastiek dat door de hitte begon te smelten. Dat ging gepaard met een flinke rookontwikkeling en uiteindelijk ook vlammen in de ruimte op de eerste verdieping. Bewoner Vanden Haute bleef kalm en rende met twee grote blustoestellen naar boven. Hij opende de deur om de brand zo weinig mogelijk zuurstof te geven en begon van buitenaf te blussen. Op die manier kreeg hij de situatie snel onder controle. De badkamer is vernield, de hoger geleden verdieping liep rookschade op. Enkele kamers zijn daardoor tijdelijk onbruikbaar. Het gezin Vanden Haute kan er wel blijven wonen. (VHS)