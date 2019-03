Beweging.net zet vrijwilligers in de bloemetjes Joyce Mesdag

05 maart 2019



Beweging.net Kuurne heeft in het kader van de Week van de Vrijwilliger haar eigen vrijwilligers in de bloemetjes gezet. “Elk van onze partnerverenigingen, KWB, Femma, Samana, Okra,… mochten één vrijwilliger in de spotlights zetten”, zegt Jan Deprez namens Beweging.net. De 55 aanwezigen konden na afloop een frietje stekken.