Bekkari leert armen gezond koken Voedingscoach geeft workshops in samenwerking met voedselbanken PETER LANSSENS

23 mei 2018

02u38 0 Kuurne Sandra Bekkari (44) is sinds kort meter van de federatie van Voedselbanken. Ze bezocht gisteren de Voedselbank West-Vlaanderen, in Kuurne. "Ik bereid tips en workshops over gezonde gerechten voor", stelde de voedingscoach er.

In 2017 klopten liefst 157.151 landgenoten aan bij de Belgische Voedselbanken voor een gratis voedselpakket. Een stijging van bijna 10 procent in een jaar tijd, onder meer te wijten aan een groter wordende groep van alleenstaande mama's en de vluchtelingencrisis. De Voedselbanken deelden 16,5 miljoen kilogram voedsel uit in 2017. Er is een werkingsbudget van zo'n 2 miljoen euro, allemaal dankzij giften.





"We merken echter dat er steeds minder giften worden gedaan, onder meer omdat veel mensen niet weten hoe het precies werkt. We lanceren daarom een campagne, ook op sociale media, om mensen bewust te maken van het belang van Voedselbanken. De nood wordt steeds groter", zegt Ignace Bosteels, afgevaardigd bestuurder van de Voedselbank West-Vlaanderen. Sandra Bekkari als meter inzetten kadert in die campagne. De voedingscoach verwierf bekendheid in Vlaanderen door het VTM-programma Open Keuken. "Het voedsel ligt in mijn keuken voor het grijpen", vertelt Bekkari. "Ruim 150.000 Belgen hebben die mogelijkheid niet. Ook belangrijk: de Voedselbanken gaan niet enkel honger, maar ook verspilling tegen. Een Belg gooit jaarlijks gemiddeld 317 kilogram voedsel weg. Er is nog veel werk aan de winkel."





Tips en kookworkshops

De federatie wil evenwichtigere voedselpakketten.





"We zamelen nu vooral droge voeding en diepvriesgoederen in", stelt Bosteels. "We willen meer verse voeding. Vis en vlees ontbreken vaak." Sandra Bekkari wil haar gezonde levenswijze of Sana-methode met kansarmen delen. "Zo is het aanbod groenten en fruit bij de Voedselbanken wel goed, maar kansarmen weten niet wat ermee aan te vangen", vindt ze. "Ik bereid tips voor, bijvoorbeeld over hoe je lekkere witloof- of knolseldersoep maakt. En we starten binnenkort in samenspraak met sanacoaches met kookworkshops in de Voedselbanken over hoe je met weinig ingrediënten een gezonde maaltijd maakt. Veel mensen gooien bijvoorbeeld de stam van broccoli weg. Terwijl die stronk net het lekkerst is", aldus Sandra Bekkari.





Vrijwilligers

De Voedselbank West-Vlaanderen hielp vorig jaar 14.006 kansarmen in onze provincie.





Er is nood aan vrijwilligers voor het beheer van het magazijn, onderhoud van materialen, het rijden met heftrucks, transport, onthaal, administratie en communicatie. Info over de werking van Voedselbanken en waar er nog allemaal nood aan is terug te vinden op www.foodbanks.be of www.foodbank-west-vlaanderen.be.