Bedrijfsleider vervalst jaarrekeningen en verkoopt firma voor één miljoen te veel

20 maart 2019

15u06 0 Kuurne Een 67-jarige ex-bedrijfsleider riskeert samen met zijn toenmalige boekhouder een gevangenisstraf van acht maanden met uitstel omdat ze de jaarrekeningen zouden vervalst hebben en daardoor het bedrijf voor één miljoen euro meer konden verkopen. De voormalige zaakvoerder en zijn boekhouder betwisten de feiten met klem.

De feiten dateren van 2011 toen de zaakvoerder van het metaalbedrijf uit Kuurne een overnemer zocht. “De zaakvoerder nam de zaak plotsklaps over in 1982 van zijn vader”, zei de advocaat van Danny D. “Van boekhouden had hij geen kaas gegeten en dus nam hij een gerenommeerd boekhoudkantoor in de arm en vertrouwde die blindelings. Er blijken nu inderdaad hiaten in die boekhouding te zitten, maar er is geen valsheid gepleegd.” Volgens de advocaat van de overnemer is dat wel het geval. “Daardoor werd het bedrijf met 1.025.000 euro overgewaardeerd”, zegt de advocaat van de overnemer, die een jaar na de overname het bedrijf failliet liet verklaren omdat er te veel lijken uit de kast waren gevallen. Naast de voorwaardelijke gevangenisstraf riskeren de voormalige zaakvoerder en de boekhouder een geldboete van 6.000 euro. Vonnis op 10 april.