Ballonvaarder landt op Veurnseweg: "Alles onder controle" 25 augustus 2018

02u39 0 Kuurne Een ballonvaarder uit Kuurne moest woensdagavond midden op de Veurnseweg in Ieper landen. "Ik had alles onder controle, al kan ik mij inbeelden dat het er spectaculair uitzag", vertelt Nick Vermeulen.

Enkele autobestuurders en omwonenden van de Kunstenaarswijk langs de Veurnseweg in Ieper keken woensdagavond vreemd op toen er plots een luchtballon pal op de rijbaan landde. "We hadden er een prachtige ballonvaart van zo'n anderhalf uur op zitten", vertelt ballonvaarder Nick Vermeulen, die met vier passagiers in de lucht hing. "We hadden nog gas voor een half uur, maar het werd tijd dat we gingen landen. Op zoek naar een geschikte plaats, was ik al een tijdje wat lager aan het vliegen. Eerst wilde ik op een veld landen, maar daar stonden ajuinen op. We willen ook niet te veel schade aan de gewassen aanrichten. Voor ons lag er een woonwijk en zag ik een parking die geschikt was. Omdat daar een paal stond die vervelend kon zijn, besloot ik op een moment dat er geen auto's waren om toch maar op de weg te landen. Het was zeker geen noodlanding, de passagiers waren ook zeker niet in paniek. Ik vlieg ondertussen al twintig jaar met de luchtballon."





Het landen van een luchtballon op de openbare weg is niet toegestaan. "Tenzij de ballonvaarder in een overmachtssituatie verkeert", zegt commissaris Georges Aeck van de politiezone Arro Ieper. De politie kreeg woensdagavond geen melding van het incident, dus riskeert de ballonvaarder bij deze geen boete. (AHK)