Auto kantelt na knal tegen boom: jongeman lichtgewond

30 december 2018

20u31

Bij een ongeval langs de Koning Boudewijnstraat in Kuurne is zondagavond rond 19u30 een jongeman uit Harelbeke lichtgewond geraakt. Hij reed met zijn Opel toen hij om een nog onbekende reden aan de rechterkant van de weg tegen een boom terecht kwam. Door de klap kantelde de wagen op de zijkant. Een interventie van de brandweer van de zone Fluvia was nodig om de jongeman uit zijn hachelijke positie te bevrijden. Hij raakte slechts lichtgewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De wagen liep zware schade op en moest getakeld worden. Door het ongeval was er plaatselijk geen doorgaand verkeer mogelijk in de straat die tussen ’t Kruiske en de Rijksweg loopt.