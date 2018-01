Appartement onbewoonbaar na brand 02u48 0 Lieven Samyn De brandweer kwam snel ter plaatse om het vuur te doven. Het appartement op de tweede verdieping is ondanks het bluswerk voorlopig onbewoonbaar. Kuurne Een appartement op de tweede verdieping van Residentie Groenweghe in het centrum van Kuurne is voorlopig onbewoonbaar.

Gisterenavond vatte rond kwart over zeven een droogkast in het washok vuur. Eén van de andere bewoners van de vijftien appartementen in het gebouw in de Luitenant Generaal Gerardstraat rook een verdachte geur en verwittigde een andere bewoner. "Ik zat gewoon televisie te kijken", klinkt het. "Toen ik de deur opende, merkte ik in de gang rook op die vanuit het appartement van mijn buur kwam. Ik verwittigde meteen de brandweer." Naar schatting zo'n 25 bewoners moesten uit voorzorg hun eigen appartement verlaten.





Toen de brandweer arriveerde, had het bewuste appartement zich al volledig met rook gevuld. De brand was snel onder controle maar de vele rook maakte het appartement toch voorlopig onbewoonbaar.





Bewoner Petrov P. was in de ondergrondse garage aan zijn auto aan het sleutelen, zijn echtgenote was uit sporten. Het koppel van Oekraïense origine en hun twee kinderen kunnen terecht in een woning van het OCMW van Kuurne in de Watertorenstraat.





De andere bewoners konden in de loop van de avond naar hun eigen warme nest terugkeren. Vermoedelijk lag een kortsluiting aan de droogkast aan de oorzaak van de brand.