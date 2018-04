Alweer een wedstrijddag afgelast op hippodroom 14 april 2018

02u26 0

De paardenkoersen die komende zondag gepland stonden op de hippodroom in Kuurne, zijn afgelast, wegens een gebrek aan inschrijvingen. Het is de tweede keer op korte tijd dat daardoor een wedstrijddag afgelast wordt. Op sociale media kwamen veel negatieve reacties binnen, 'het begin van het einde', 'afgelasten is het slechtste wat je kan doen', 'spijtige zaak voor Kuurne', ' moet men niet eens bezinnen over de vraag: waar/waarom loopt het fout?'. Volgens Thierry Hoorne van de hippodroom is dit zeker geen slecht teken. "In het algemeen is het paardenbestand verminderd", zegt Hoorne. "Tegelijk zijn er in bepaalde weekends te veel wedstrijden. Minder paarden die je over te veel wedstrijden moet verdelen, zorgt dat je soms te weinig deelnemers hebt. We pleiten dat de kalender volgend jaar onder de loep wordt genomen, om dit volgend seizoen te vermijden." Het einde van de hippodroom luidt dit niet in. "We hebben veel wedstrijddagen in Kuurne, meer dan in Waregem en in Oostende, omdat we onder meer de kalender van de gesloten hippodroom in Sterrebeek overgenomen hebben." (JME)