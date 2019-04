Als 11-jarige ging Tjörven op de knieën na Ronde-zege Boonen, zeven jaar later is hij blij dat hij na extreme vorm van klierkoorts nog kan fietsen Joyce Mesdag

06 april 2019

03u00 0 Kuurne Het beeld van de jonge wielerfan die op zijn knieën valt in een maïsveld op het moment dat hij hoort dat zijn superidool Tom Boonen als eerste over de finish rijdt, is door sportzender Sporza verkozen als meest memorabele moment van de Ronde. Tjörven Cleenewerck uit Kuurne is intussen 18, en zelf een fervent wielrenner. Evident is dat allerminst, want Tjörven is zó ziek geweest dat hij volgens dokters ‘nooit meer deftig op een fiets zou kunnen zitten’.

11 jaar oud was Tjörven toen hij in 2012 samen met zijn ouders Natacha en Jochen naar de aankomst van de Ronde van Vlaanderen afzakte. “Ik was een dik jaar daarvoor zelf begonnen met wielrennen en ik droomde van een profcarrière. We gingen heel vaak kijken naar wielerwedstrijden, en Tom Boonen was mijn grote idool”, vertelt Tjörven. En als hij zegt ‘zijn grote idool’, dan bedoelt hij dat ook letterlijk. Boonen was zijn superheld, zijn grote voorbeeld.

Er waren twee Engelse wielerfans met zo’n kleine tv. Ik kreeg meer en meer zenuwen naarmate de ontknoping naderde en ik ben uit pure stress weggelopen in het maïsveld ernaast, weg van de tv

“Hij was met de Ronde van Vlaanderen in 2012 al al de hele dag zó goed aan het koersen dat een overwinning er echt wel in zat. Het was overdreven druk aan de aankomst, dus hebben we een plaatsje gezocht langs het parcours, een beetje voor de aankomst. Er waren twee Engelse wielerfans, en die hadden zo’n kleine tv bij waar tal van supporters zich rond verzameld hadden. Ik kreeg meer en meer zenuwen naarmate de ontknoping naderde, en ik ben uit pure stress weggelopen in het maïsveld ernaast, weg van de tv. Ik durfde niet meer kijken. Meteen na de aankomst riep mijn papa dat Boonen gewonnen was. Ik ben toen dolgelukkig door mijn knieën gegaan.”

Een andere wielerfan die wat sfeerfilmpjes aan het maken was, filmde het tafereel. “Ik heb eigenlijk nooit beseft dat iemand me aan het filmen was”, zegt Tjörven. “Ik weet nu zelfs nu nog maar pas wie destijds dat filmpje heeft gemaakt, met die verkiezing op Sporza.”

Het leverde Tjörven destijds een ontmoeting op met Boonen, die die superfan wel eens wilde ontmoeten. Boonen herinnert zich de beelden zeven jaar later ook nog altijd glashelder. In de studio van Sporza noemde hij het zelfs een van zijn mooiste momenten. “Misschien zelfs nog meer bijzonder dan de overwinning op zich, omdat het toont hoeveel emotie wielrennen kan losmaken bij supporters.”

Ik ben héél zwaar ziek geweest en dokters hadden gezegd dat ik nooit nog deftig op een fiets zou kunnen rijden.

Boonen wist ook te vertellen dat Tjörven zelf koerst. “En dat klopt ook”, vertelt Tjörven. “Ik fiets bij het wielerteam van Dovy keukens, een ploeg waar ik mij héél goed bij voel. Ik geniet van alle goeie dagen die ik heb op de fiets.” En dat zegt Tjörven niet zomaar. “Mijn droom om profrenner te worden, heb ik moeten opbergen. Ik ben héél zwaar ziek geweest, en dokters hadden gezegd dat ik nooit nog deftig op een fiets zou kunnen rijden.”

Zes maanden in bed gelegen

Een dikke twee jaar geleden kreeg Tjörven een mycoplasma-infectie. “Een ziekte die je kan vergelijken met een hele erge klierkoorts. Ik heb er twee jaar mee gesukkeld, en zes maanden ben ik zelfs amper mijn bed uit geweest. Ik had nul energie: niet om te eten, niet om te spreken. Dagen dat ik twee, drie uur wakker was, waren topdagen. Andere dagen sliep ik de klok rond.”

Tjörven kon een half jaar niet naar school, maar dankzij zijn goeie resultaten en keiharde inzet hoefde hij niet te blijven zitten. “Ik zit nu in mijn laatste jaar aan de Tuinbouwschool in Kortrijk. Een carrière in de tuinbouw, ik zie dat ook wel zitten. Het is geen wielercarrière, dat niet, maar ik doe het ook graag.”

Als ik denk aan hoe diep ik heb gezeten, dan kan ik alleen maar content zijn dat ik opnieuw een redelijk niveau haal. Nooit meer toertjes kunnen rijden met mijn vrienden, ik had dat echt verschrikkelijk gevonden.

Hij knokte als een echte flandrien om tóch opnieuw op de fiets te kunnen. Het lukt, maar een profcarrière mag hij vergeten. Toch kan hij zich daar vrij gemakkelijk bij neerleggen. “Als ik denk aan hoe diep ik heb gezeten, dan kan ik alleen maar content zijn dat ik opnieuw een redelijk niveau haal op de fiets, en andere goeie renners in ons team naar de overwinning kan rijden. Nooit meer toertjes kunnen rijden met mijn vrienden, ik had dat echt verschrikkelijk gevonden.”