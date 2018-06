Afscheid van volksfiguur Freddy 25 juni 2018

In Kuurne is in een volle Sint-Pieterskerk zaterdag afscheid genomen van Freddy Vandekerckhove (72). Hij was in de gemeente een gekend en geliefd figuur.





Freddy was jarenlang actief als aannemer, eerst bij zijn vader Arthur, later met zijn eigen bouwbedrijf. Zijn huis aan de Gasthuisstraat, met de truweel op het handvat van de voordeur, is een bekend herkenningspunt in de gemeente. "Altijd vriendelijk zwaaiend aan zijn woning of op de markt", zo herinneren vele Kuurnenaren Freddy. "Een echte volksfiguur", aldus zoon Gregory. "Een sigaartje, een koffietje op de markt,... dat typeerde hem. En zijn gevoel voor humor." Freddy was ook vaste klant bij café West-Vlaanderen. Karikaturist en schoolvriend Nesten vereeuwigde hem er als stamgast zelfs met een karikatuur op het venster van het café. Freddy was de echtgenoot van Rose-Anne Vanhauwaert, vader van Nathalie, Nicolas, Sofie, Thiery en Gregory en opa van zeven kleinkinderen. Op het gedachtenisprentje staat een raster, zoals in zijn favoriete tv-programma Blokken. Elke letter van zijn naam goed voor een typisch kenmerk van Freddy. (LSI)