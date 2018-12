Afreis geeft extra boost aan zoektocht naar vermiste Kuurnenaar (30) ‘Team Kevin’ eerste keer terug uit Corsica Hans Verbeke

22 december 2018

19u48 0 Kuurne Een luxereis was het allerminst, maar ‘Team Kevin’ heeft er een eerste trip naar Corsica opzitten. Op dat eiland verdween op 16 september Kevin Vanneste, een man van 30 uit Kuurne. Hij is nog altijd spoorloos. “Daar hopen we verandering in te brengen”, zegt Rudy Devos uit Desselgem, één van de mensen die afreisde naar Corsica. “We geloven erin. Onze zoektocht heeft veel cruciale informatie opgeleverd die we hebben overgemaakt aan de politie. En als het moet, gaan we terug.”

Kevin Vanneste wilde op Corsica zijn droom verwezenlijken: deelnemen aan de GR-20, een wandeltocht van 170 kilometer die jaarlijks zo’n 10.000 wandelaars naar het Franse eiland lokt. Vrienden en familie verwachtten hem op 27 september terug in Zaventem, maar Kevin daagde niet op. Daarom trok zijn familie bij de plaatselijke autoriteiten op Corsica aan de alarmbel. Met lauw resultaat, want omdat de Kuurnenaar meerderjarig is, werd zijn verdwijning niet als onrustwekkend beschouwd. Verbolgen over de vreemde houding van de Corsicaanse autoriteiten, stak de Kuurnse burgemeester Francis Benoit zijn schouders onder het dossier. Hij trok naar zusterstad Marcq-en-Baroeul, in Frankrijk, om er met de plaatselijke burgemeester via de media aandacht te vragen voor de verdwijning. Met resultaat, want de procureur van de Corsicaanse hoofdstad Ajaccio liet enkele dagen nadien weten dat hij toch een onderzoek beval naar de vermissing van Kevin Vanneste. Intussen was bij ons een crowdfunding opgestart om een team vanuit Vlaanderen toe te laten om zelf ook actief in Corsica te gaan zoeken naar de spoorloze Kuurnenaar.

Sleutelmomenten in kaart gebracht

Zondag 16 vertrok het team, eergisteren (donderdag) keerde de groep terug. Bij de deelnemers was niet alleen Lilium Velghe, de moeder van Kevin Vanneste, maar ook Desselgemnaar Rudy Devos, die als geen ander wist in welk schuitje de mama van Kevin zat. Devos is de pluspapa van Debbie Maveau, een rugzaktoerist die in 2012 in Nepal door een onbekende werd vermoord. “Ons bezoek aan Corsica heeft enorm veel cruciale informatie opgeleverd”, zegt Rudy Devos. “Dankzij de puike medewerking en logistieke steun van de plaatselijke bevolking hebben we quasi de volledige tijdlijn kunnen reconstrueren van Kevins activiteiten tijdens zijn verblijf op het eiland: vanaf het vertrek in Charleroi, zijn aankomst in Figari, het bezoek aan de stad Bonifacio en omgeving tot zijn aankomst in Bastia, waar voorlopig elk spoor eindigt. We slaagden erin verschillende sleutelmomenten in kaart te brengen die hopelijk zullen toelaten om te reconstrueren was er met Kevin is gebeurd na zijn bezoek aan Bastia.”

Tweede afreis naar Corsica is zekerheid

Het team bracht ook een bezoek aan de stad Calvi en het dorpje Calenzana, het eigenlijke vertrekpunt van de GR-20. “Op die plaatsen hebben we opsporingsberichten verspreid en zijn we op zoek gegaan naar verdere aanknopingspunten”, zegt Rudy Devos. “Alle informatie die we konden verzamelen, hebben we overgemaakt aan de Gendarmerie Nationale in Corsica. Zij zetten het onderzoek verder. Ondertussen proberen wij van hieruit zelf ook intensief verder te zoeken met alle middelen die we ter beschikking hebben. Dat een tweede afreis naar Corsica noodzakelijk zal zijn, staat nu al vast. Daarom is alle financiële hulp die dit mogelijk moet maken, nog steeds meer dan welkom, en dit via een storting.” Rudy Devos weet als geen ander dat geld een onmisbare factor is in de zoektocht naar een vermiste. “Toen Debbie in 2012 verdween, liep de zoektocht veel vertraging op omdat er geen geld was om bijvoorbeeld een helikopter of speurhonden in te zetten. Dat willen wij met de vzw, opgericht na de aardbevingen van 2015 in Nepal, vermijden. De eerste minuten, uren, dagen zijn cruciaal bij zo’n zoektocht. We beschikken over een fonds dat we kunnen aanspreken voor dossiers als dat van Kevin. Het geld laat ons toe onmiddellijk actie te ondernemen. We zijn dan ook iedereen enorm dankbaar die ons tot op vandaag financieel gesteund heeft”, besluit Rudy Devos. Wie de vzw SOS DHUNCHE 2015 wil steunen in de actie rond Kevin Vanneste, kan dat via storting op rekening BE87 9733 5758 6894, met vermelding ‘Zoek Kevin’.