Actie gemeente is succes: al 500 rookmelders verkocht 15 februari 2018

Kuurne heeft sinds december al 500 rookmelders verkocht. In samenwerking met de brandweerzone Flucia biedt de gemeente nog tot eind februari aan haar inwoners de mogelijkheid om een kwalitatieve, optische rookmelder aan te kopen voor slechts 16 euro. Dit is ongeveer 10 euro goedkoper per rookmelder dan in de winkel. De opbrengst gaat integraal naar het goede doel van Stichting Brandwonden. Henri Verbrugghe mocht de 500ste rookmelder mee naar huis nemen. Hij kreeg ook een extra rookmelder en een ruiker bloemen. De rookmelders zijn te koop in het Gemeentehuis, het Sociaal Huis, de Bibliotheek en in Dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard. Sinds 2013 zijn rookmelders verplicht in Vlaanderen voor huurwoningen, studentenkoten, nieuwbouwwoningen en gerenoveerde woningen. Vanaf 2020 worden rookmelders ook verplicht in alle Vlaamse woningen. Info over de campagne kan je vinden op www.kuurne.be/rookmelder. (JME)