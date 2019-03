Absoluut record van 4100 deelnemers voor KBK Cyclo Joyce Mesdag

04 maart 2019

De Kuurnse wielertoeristenrit KBK Cyclo heeft afgelopen weekend met 4100 deelnemers een absoluut recordaantal deelnemers naar de start gelokt. Opvallende nieuwigheid was de ‘pechverhelpingsapp’ die de organisatie zelf had ontworpen.

“We zijn eigenlijk zelf verrast dat we ons vorig record, dat op 3500 stond, zo verpulverd hebben”, zegt Bram Deloof van de organisatie. “Het is al de 7e keer dat we de Cyclo organiseerden. We gingen er vanuit dat we onze piek al hadden bereikt. Hoe we het succes van afgelopen weekend kunnen verklaren? Een combinatie van factoren... De dag erop was slecht weer voorspeld, wellicht besloten daarom méér wielertoeristen op zaterdag de fiets uit te halen in plaats van op zondag. Dat dit de eerste rit is van het seizoen speelt ook in ons voordeel, het is de ideale voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen. We hebben zwaar ingezet op reclame via sociale media. Dat onze pechverhelping en bevoorrading heel kwalitatief is, speelt ook mee, enz.”

Die pechverhelping ging dit jaar zelfs nog een stapje verder. “We hebben een speciale app gemaakt waardoor deelnemers met hun smartphone konden laten weten dat ze pech hadden. Daardoor kregen we direct door wáár ze zich op het parcours bevonden, en konden we het dichtste pechverhelpingsteam binnen de 20 minuten al langssturen.”

Voor het eerst was de Brugsesteenweg volledig afgesloten, zodat deelnemers zoals de profs ongestoord onder de aankomstboog van Kuurne-Brussel-Kuurne konden rijden. “En daar hebben we toch wel positieve reacties op gekregen.”

Maar het was niet allemaal goed nieuws. “Ook al hebben we op het piekmoment 500 inschrijvingen per kwartier verwerkt, waren de wachttijden bij de inschrijving iets te lang. We hadden immers zelf ook geen 4100 deelnemers verwacht. Dat is iets dat we zeker meenemen in de evaluatie.”