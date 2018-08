Aanpak 'kruispunt des doods' komt stapje dichter 01 september 2018

02u39 0

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) heeft het onteigeningsbesluit getekend voor de aanpak van het gevaarlijke kruispunt R8-Brugsesteenweg, waar Joeri Verbeeck uit Heule zwaargewond raakte bij een dodehoekongeval en waarbij enkele weken geleden Ludwine Louncke (64) om het leven kwam, ook in een dodehoekongeval. Er zijn plannen om het fietspad er verder van de rijweg te leggen, en er zouden ook aparte verkeerslichten moeten komen. Fietsers zouden er een groen licht krijgen als het andere verkeer nog voor het rode licht staat, en op die manier veilig kunnen oversteken. Om de plannen te realiseren is er echter een onteigening nodig, en daar heeft minister Ben Weyts nu het besluit voor getekend. "eigenlijk betekent dat dat er geld vrijgemaakt is, en dat de procedure in gang gezet kan worden", zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). "Ik vermoed dat het nu snel zal gaan." Burgemeester Benoit was opgetogen met het nieuws. "Dit is de verdienste van veel mensen, over partijen heen, die allemaal samen hebben aangedrongen op een snelle aanpak van dit kruispunt." (JME)