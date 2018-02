90 vrachtwagens met lichtjes versierd 26 februari 2018

De lichtjesshow die afgelopen zaterdag werd georganiseerd op en rond de Kuurnse terreinen van vrachtwagenproducent Scania is met negentig deelnemende trucks en zeshonderd bezoekers een succes geworden. "Er zijn op deze eerste editie meer mensen komen opdagen dan we verwacht hadden", glundert organisator Dimitri Juanito. "Helemaal nieuw in het vak zijn we niet, een deel van ons bestuur heeft vroeger de truckshow in Waregem georganiseerd."





De opbrengst van de truckshow gaat naar de Branding, een organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking. "De Branding was de organisatie die zich het dichtst bij ons evenement bevindt", legt Dimitri uit. "Maar de broer van mijn vriendin verblijft daar ook, vandaar dat de keuze voor de Branding iets makkelijker was. Hoeveel ons initiatief zal opgebracht hebben, is nog wat afwachten. We moeten nog wat rekenen en tellen." (JME)