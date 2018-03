876 zonnepanelen op sporthal en zwembad 10 maart 2018

02u32 0 Kuurne Op dit momenten worden zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van het zwembad en de sporthal in Kuurne. Het gaat om 876 stuks, ongeveer de helft van de zonnepanelen die Kuurne door het bedrijf Beau Vent laat installeren op gemeentelijke gebouwen.

Beau Vent installeert de zonnepanelen, Kuurne kan goedkoper energie aankopen omdat het zijn gebouwen ter beschikking stelt. Intussen werden er zonnepanelen gelegd op het Sociaal Huis, de Kubox, de pastorijwoning bij de Sint-Michielskerk, de conciërgewoning naast het gemeentehuis, het gemeentehuis zelf, de Centrumschool, de Wijzerschool, jeugdcentra Sint-Michiels en Sint-Pieter, de brandweerkazerne, de bibliotheek en het Oud Gemeentehuis.





Pioniersproject

Op dit moment wordt er gewerkt op het dak van de sporthal en het zwembad, daarna worden dienstencentrum Ter Groenen Boongaard, de Sint-Pieterszaal en de doorgangswoning in de Watertorenstraat onder handen genomen.





"Dankzij ons pioniersproject kregen particulieren ook de kans om kosteloos zonnepanelen te laten installeren op hun dak", zegt schepen Francis Watteeuw (sp.a). "In ruil kunnen ze goedkoper energie aankopen. Twintig gezinnen gingen op die uitnodiging in."





Watteeuw geeft nog mee dat er door dit project 80 ton minder CO2 in de lucht terechtkomt. Kuurne is met dit pioniersproject ook genomineerd voor de Belfius Smart City Award.





Wie wil stemmen op Kuurne, zodat de gemeente de publieksprijs eventueel wint, kan dat op https://smartbelgium.belfius.be/deelnemers/kuurne-schijnt-zon-iedereen/. (JME)