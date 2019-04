600 werknemers De Waak geëvacueerd na brand

aan droogkast LSI

12 april 2019

16u04

Bron: LSI 8 Kuurne In de hoofdzetel van maatwerkbedrijf De Waak langs de Heirweg in Kuurne is vrijdagnamiddag rond 14.30 uur brand uitgebroken. Zo’n 600 werknemers van zowel de administratieve als de productie-afdelingen moest worden geëvacueerd. Er raakte niemand gewond.

Het vuur ontstond aan een droogkast in het opleidingscentrum en zorgde voor heel wat rookontwikkeling. “Medewerkers startten met brandblussers en waterslangen meteen een eerste bluspoging die vrij succesvol was”, weet sales- en marketingdirecteur Kristof Hots. “De toegesnelde brandweer nam daarna het werk over. Op de site trad het brandalarm in werking waardoor zo’n 600 medewerkers geëvacueerd werden. Dat gebeurde vrij vlot naar verschillende evacuatiesites. Oefening baart kunst, want nog niet zo lang geleden organiseerden we een evacuatie-oefening. Iedereen wist dus goed wat te doen en waar ze heen moesten. Er was geen paniek en de registratie kende geen problemen.”

De brand maakte iets vroeger een einde aan de werkweek voor de medewerkers. Maandag zal de werking zo goed als normaal kunnen opstarten. De betrokken ruimte waar de brand woedde, zal wel iets langer buiten gebruik zijn. Wellicht lag een kortsluiting aan de oorzaak.