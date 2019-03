44-jarige man vrijgesproken voor verkrachting na zatte avond op café Alexander Haezebrouck

14u50 0 Kuurne Een 44-jarige man uit Kuurne is vrijgesproken voor de verkrachting van een vrouw op de achterbank van zijn auto. Beiden moesten toegeven zich eigenlijk bitter weinig van de avond te herinneren.

De 44-jarige man en de vrouw ontmoetten elkaar in de nacht van 30 maart vorig jaar in café Den Blauwen Engel in Lauwe. Omdat de vrouw veel te veel gedronken had, vroeg ze aan Franky S. om haar naar huis te voeren. In plaats daarvan reed hij naar een afgelegen straatje in Aalbeke. Wat daar precies gebeurd is, is onduidelijk. Wel werd er sperma van de man gevonden op de kledij van de vrouw. De verklaringen van de vrouw veranderden steeds. Omdat over de zaak te veel onduidelijkheden bestaan, zag de rechter zich genoodzaakt om de man vrij te spreken.