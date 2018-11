3D-printen en yoga op Artykid 16 november 2018

Zondag vindt in Kuurne de vierde editie plaats van Artykid, naar aanleiding van de Kunstendag voor Kinderen die overal in Vlaanderen plaatsvindt dan. De missie van Artykid is kinderen en jongeren spelenderwijs te laten kennismaken met, maar vooral ook deelnemen aan kunst en creativiteit in al zijn vormen. Tussen 9.30 uur en 12.30 uur kunnen kinderen (4 tot 12 jaar) kiezen uit ruim 20 workshops en activiteiten op verschillende locaties: Dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard, VBS St. Michiel, Centrumschool, 't Slot, JanSan en Galerij Depypere. "Nieuwe concepten zoals 3D-printen, bloemkunst en grime ... worden afgewisseld met toppers uit het verleden, zoals yoga, bak- en naaiatelier, schilderen..." zegt Veerle Hellyn. "We mikken op 275 deelnemers'' (JME)