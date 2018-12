327 kerststukjes leveren 6540 euro op Joyce Mesdag

20 december 2018

Gilbert Defoort, de stichter van het intussen overgelaten Elektro Defoort, en zijn vele helpende handen zijn erin geslaagd om 300 kerststukjes te maken (en te verkopen) ten voordele van het project van Philip Vertriest. Die voormalige schooldirecteur trok eind 2015 naar Nicaragua om er een onderwijsproject uit de grond te stampen. Er werden in het verleden al meerdere benefietacties voor zijn project georganiseerd in Kuurne, onder meer de veiling ‘Schenk een School’ twee jaar geleden, en met die centen bouwt hij nu een school in Tamarindo. “Maar Philip heeft uiteraard blijvende ondersteuning nodig voor zijn project, dus is het belangrijk dat we ons blijven inzetten voor zijn goed doel”, zegt Gilbert Defoort. Gilbert Defoort maakt al enkele jaren bloemstukjes voor het goede doel. Hij wilde er nu maken voor het project van Vertriest. “We hebben er in totaal 327 gemaakt. In totaal zullen we 6540 euro kunnen schenken aan het project van Philip.”